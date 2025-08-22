PF deflagra operação contra grilagem e crimes ambientais no Acre e Amazonas

Ordens judiciais foram emitidas para o sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 70 milhões; medidas foram expedidas pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do AM

Agência Brasil Polícia Federal deflagra Operação Smoke II, que busca desarticular rede criminosa que explorou economicamente a Amazônia



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (22) a Operação Smoke II, segunda fase de uma investigação que mira uma associação criminosa especializada em grilagem, desmatamento, queimadas e falsificação de documentos em terras públicas federais na Amazônia. A ação ocorre no município de Boca do Acre, no Amazonas, e no Acre. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva.

Além disso, foram emitidas ordens judiciais para o sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 70 milhões. Todas as medidas foram expedidas pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas. As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava de forma estruturada e contínua, promovendo o desmatamento de mais de 900 hectares de floresta nativa. Após o desmate, realizavam queimadas ilegais para preparar as áreas para a exploração pecuária clandestina.

Para legitimar as posses fraudulentas e blindar os verdadeiros responsáveis, a associação utilizava-se de falsificação de documentos, inserção de informações inverídicas em sistemas oficiais, uso de “laranjas” e contratos simulados. Os criminosos financiavam o desmatamento, arrendavam ilegalmente as áreas embargadas e introduziam rebanhos bovinos, criando cadeias documentais falsas para evitar penalidades administrativas e criminais.

A Operação Smoke II busca desarticular essa rede criminosa que, ao longo dos anos, explorou economicamente a Amazônia, causando prejuízos significativos à União e à sociedade.

*Com informações do Governo Federal

Publicado por Nícolas Robert