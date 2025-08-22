Netanyahu afirma que continuará ofensiva em Gaza mesmo com cessar-fogo

Paralelamente à intensificação militar, a ONU declarou oficialmente um cenário de fome em larga escala na Faixa de Gaza após 22 meses do conflit0

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a ofensiva militar na Faixa de Gaza continuará, independentemente de um eventual acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. A afirmação reforça a posição do governo israelense de manter a incursão terrestre, que já está em andamento com tanques se aproximando da Cidade de Gaza. Netanyahu foi enfático ao dizer que Israel “não voltará atrás” com a operação, aprovada há dez dias pelo Conselho de Segurança Nacional do país. A decisão visa desmantelar o que Israel considera o último grande reduto do Hamas. A posição do governo, no entanto, gera divisões dentro de Israel, onde familiares de reféns temem que a escalada do conflito represente uma “sentença de morte” para os sequestrados.

Paralelamente à intensificação militar, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou oficialmente um cenário de fome em larga escala na Faixa de Gaza, o primeiro a ser registrado no Oriente Médio. A classificação, feita em conjunto com a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), baseia-se em critérios técnicos severos:

Ao menos 20% da população enfrenta escassez extrema de alimentos.

30% das crianças sofrem de desnutrição aguda.

A taxa de mortalidade por inanição atinge duas pessoas para cada 10 mil habitantes diariamente.

O governo de Israel nega as acusações de que esteja impedindo a entrada de ajuda humanitária e acusa a ONU de ter alterado seus critérios com um “viés anti-sionista” para fazer a declaração. A combinação da ofensiva militar contínua com a crise humanitária agrava a situação dos civis na região.

