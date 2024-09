Poluição do ar suspende aulas em Goiânia e Rio Branco

Crise no meio ambiente afeta a saúde pública e a educação

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Em Rio Branco, a suspensão das aulas é até sexta e pode ser prorrogada



A suspensão das aulas em Goiânia e Rio Branco, devido à poluição do ar, é um sinal alarmante das consequências das queimadas descontroladas e das mudanças climáticas no Brasil. Esse cenário, infelizmente, não é isolado. Nos últimos meses, o aumento das queimadas na Amazônia e no Cerrado tem intensificado a liberação de partículas tóxicas na atmosfera, prejudicando a qualidade do ar em várias cidades. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram um aumento significativo nos focos de incêndio, especialmente em agosto e setembro deste ano. Em Rio Branco, por exemplo, o número de queimadas cresceu 35% em comparação ao mesmo período de 2023. Essa situação não apenas compromete a biodiversidade, mas também coloca em risco a saúde da população. Em Goiânia, o mês de agosto registrou aumentonos incêndios, que representaram quase um terço do total em Goiás. A cidade enfrenta queimadas tanto na área urbana quanto nas regiões adjacentes, agravando a qualidade do ar e levando à interrupção das atividades escolares. A concentração de partículas finas (PM2.5) em Goiânia ultrapassou os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que tem sido associado a problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos.

Em Rio Branco, a situação é igualmente grave. A densa fumaça que cobre a cidade deteriorou ainda mais a qualidade do ar, obrigando os moradores a adotar o uso de máscaras como medida de proteção. A fumaça envolveu a cidade em uma névoa densa, levando à suspensão das atividades escolares até sexta-feira (06) e pode ser prorrogada. A crise atual evidencia a dimensão dos impactos ambientais e sua influência direta no cotidiano das cidades. Estudos recentes do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) apontam que o desmatamento está diretamente ligado ao aumento das queimadas. Em áreas onde houve maior desmatamento, o risco de incêndios é 40% maior, o que demonstra a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes para conter a degradação ambiental e proteger a saúde pública.