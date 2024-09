Pôr do sol deslumbrante no Brasil revela o impacto da poluição atmosférica

Cores estão associadas à poluição, tempo seco e calor e trazem riscos à saúde,

Poluição provoca alterações nas cores do céu



Nos últimos dias, diversas capitais brasileiras têm se destacado por seus impressionantes pôr do sol, que, no entanto, estão intimamente ligados à poluição atmosférica. O fenômeno do bloqueio atmosférico, que resulta em uma onda de calor, também é responsável por aprisionar a poluição nas camadas inferiores da atmosfera. Essa situação provoca uma alteração nas cores do céu, intensificando os tons alaranjados, conforme explica a meteorologista Josélia Pegorim. Além de impactar a coloração do pôr do sol, a poluição também pode influenciar a aparência da Lua, que tende a assumir um tom mais avermelhado em ambientes com alta concentração de poluentes. Essa situação prejudica a visibilidade tanto do Sol quanto da Lua, diminuindo seu brilho e intensidade. Apesar da beleza das cores, a combinação de tempo seco e poluição pode acarretar problemas respiratórios, sendo recomendável que as pessoas se mantenham hidratadas e evitem atividades físicas intensas durante as horas mais quentes do dia.

A previsão do tempo indica que a onda de calor deve continuar até a segunda quinzena de setembro, mas algumas regiões do Brasil poderão experimentar um alívio temporário nas temperaturas a partir de quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que estados do Sul e o sudoeste de São Paulo podem registrar quedas de até 5°C. As capitais do Sul, como Porto Alegre e Curitiba, devem apresentar mínimas de 7°C, com possibilidade de geadas em áreas específicas. No Sudeste, as temperaturas também devem sofrer uma leve queda, mas essa redução será passageira, com um aumento esperado já no próximo sábado. Assim, enquanto algumas regiões se preparam para um breve respiro nas altas temperaturas, a poluição e o clima seco continuam a ser uma preo

cupação para a saúde pública, exigindo cuidados especiais da população.

publicado por Patrícia Costa