Incêndios em São Paulo pioram poluição e preocupam Defesa Civil

Queimadas em dez cidades de SP, incluindo a capital, pioram a qualidade do ar, considerada a mais crítica entre 120 cidades avaliadas

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) classifica a qualidade do ar na região metropolitana como muito ruim



Nesta terça-feira, 10 de setembro, a Defesa Civil do estado de São Paulo identificou focos de incêndio em dez cidades. Os municípios afetados incluem Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Valentim Gentil, Altinópolis, Dois Córregos, Santo Antônio do Aracanguá, Itirapuan, Pedregulho e a capital, São Paulo. Na capital, as chamas estão concentradas na área de Perus, nas proximidades do rodoanel Mário Covas, onde uma aeronave do Comando de Aviação da Polícia Militar está prestando apoio. Em Campinas, um incêndio significativo está devastando uma área de vegetação no Pico das Cabras, próximo a Morungaba, desde a noite de segunda-feira, 9 de setembro. O fogo se aproximou do Observatório Municipal Jean Nicolini, mas felizmente não causou danos à estrutura. Sidnei Furtado, coordenador da Defesa Civil de Campinas, ressaltou as dificuldades de acesso à região e a importância da colaboração de fazendeiros e da Sanasa no combate às chamas.

A qualidade do ar na cidade de São Paulo é considerada a pior entre 120 cidades avaliadas pelo site suíço IQAir, com um índice de 158. Essa situação supera até mesmo a de cidades como Kinshasa e Dubai. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) classifica a qualidade do ar na região metropolitana como muito ruim, o que gera preocupação entre os moradores. Maria Lúcia Guardani, representante da CETESB, explicou que os incêndios que ocorrem no interior do estado estão contribuindo para a deterioração da qualidade do ar, resultando em uma neblina seca e na presença de fumaça na atmosfera. Essa combinação de fatores tem gerado um cenário preocupante para a saúde pública e o bem-estar da população.

