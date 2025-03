Queda de árvores em São Paulo revela falhas na gestão

Mais de 200 árvores caíram durante a última chuva na capital paulista; uma pessoa morreu

WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Problemas como o plantio inadequado e podas mal executadas são apontados como fatores que contribuem para a queda das árvores



A recente queda de 217 árvores na Grande São Paulo, acompanhada pela morte de uma pessoa durante um forte temporal em 12 de março de 2025, trouxe à tona preocupações sobre a gestão arbórea na região. Especialistas criticam a falta de manutenção adequada e planejamento, enquanto a Prefeitura se defende, afirmando que está intensificando as podas. Apesar de receber, pelo quarto ano consecutivo, o título de Cidade Árvore do Mundo, especialistas argumentam que a responsabilidade pela queda das árvores não recai sobre elas, mas sim sobre a falta de cuidados e intervenções corretas. Problemas como o plantio inadequado e podas mal executadas são apontados como fatores que contribuem para a vulnerabilidade das árvores. Ventos fortes podem derrubar até mesmo exemplares saudáveis, e uma maior densidade arbórea poderia mitigar os danos.

Outro ponto crítico é a ausência de fiação subterrânea em diversas áreas, como a Avenida Paulista. Especialistas recomendam que a fiação aérea seja transferida para o subsolo em locais mais suscetíveis a quedas. Após o último temporal, cerca de 63 mil residências na capital e na região metropolitana ficaram sem energia elétrica. Desde o início do verão, a Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou 23 mortes relacionadas às chuvas, sendo seis delas na capital. As previsões meteorológicas indicam que as condições de tempestade devem persistir até o próximo domingo, aumentando a preocupação com a segurança da população.

A Prefeitura de São Paulo anunciou que está coordenando ações de manejo de árvores com a ajuda de 129 equipes e um número maior de engenheiros agrônomos. Em 2024, foram realizadas podas em 163.808 árvores, representando um aumento de 39% em comparação a 2019. A Subprefeitura Sé, por sua vez, mapeou 52 mil árvores e realiza vistorias a cada dois anos para garantir a saúde do verde urbano. A situação atual evidencia a importância de um planejamento mais eficaz para evitar tragédias e garantir a segurança dos cidadãos.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA