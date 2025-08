São Paulo Climate Week começa com debate sobre esporte e sustentabilidade

Evento global propõe mais de 110 atividades na cidade e antecipa discussões que devem pautar a COP30, como o acesso ao financiamento climático

Maricy de Andrade Queiroz/Estadão Conteúdo - 22/09/2008 O fórum inaugural reuniu atletas, executivos, gestores públicos e especialistas em meio ambiente, negócios e impacto socioambiental, no Museu do Futebol, em SP



Começou oficialmente nesta segunda-feira (4) a São Paulo Climate Week 2025, com o fórum Sustentabilidade em Campo, realizado no Museu do Futebol. O evento marcou a abertura de uma semana dedicada a soluções climáticas urbanas e sustentáveis, com mais de 110 atividades gratuitas programadas até 8 de agosto em diferentes regiões da capital paulista. O fórum inaugural reuniu atletas, executivos, gestores públicos e especialistas em meio ambiente, negócios e impacto socioambiental. A proposta foi discutir o papel do esporte como catalisador de transformação ambiental e social, com destaque para temas como ESG nos clubes brasileiros, sustentabilidade em eventos esportivos e o combate ao racismo e à exclusão no futebol. “O esporte tem uma força de mobilização inigualável. Queremos trazê-la para acelerar práticas sustentáveis e criar um legado que vá além das competições”, afirmou Marcelo Linguitte, presidente da iniciativa. A programação da São Paulo Climate Week vai além do universo esportivo. O evento é parte de uma rede global que inclui cidades como Nova Iorque, Londres e São Francisco, e busca conectar inovação, políticas públicas e justiça climática. Nesta edição, os temas discutidos funcionam como uma espécie de pré-COP30, antecipando agendas prioritárias que estarão em pauta na Conferência do Clima da ONU, marcada para novembro, em Belém. Um dos pontos centrais da semana é a discussão sobre acesso real ao financiamento climático global. Como destravar os fundos internacionais, garantir recursos para cidades e projetos locais, e tornar o financiamento verde mais equitativo serão temas debatidos por especialistas em clima e finanças durante os próximos dias.

Além de fóruns e painéis, a Climate Week paulista traz hackathons, exposições, oficinas e mutirões voltados para temas como mobilidade limpa, bioeconomia, energias renováveis, educação ambiental e adaptação urbana. “O futebol é mais do que um jogo, é um patrimônio cultural. Sustentabilidade nesse campo significa respeitar a história, proteger os espaços e garantir que as futuras gerações sintam a mesma paixão dentro e fora de campo”, afirmou Renata Motta, diretora executiva do Museu do Futebol. A edição 2025 é organizada por uma coalizão de coletivos, universidades, startups climáticas, ONGs e órgãos públicos. Entre os destaques da programação estão o lançamento do programa Cidade +2 °C, debates sobre finanças verdes, deep techs climáticas e a construção de políticas urbanas mais resilientes.

