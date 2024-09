São Paulo suspende unidades de conservação em resposta às queimadas

A suspénsão vai até até 12 de setembro e pode ser prorrogada

VINCENT BOSSON/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O governo paulista declarou situação de emergência em 45 municípios que enfrentaram queimadas entre os dias 4 e 24 de agosto



A Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, informou sobre a suspensão temporária de 80 Unidades de Conservação. Essa medida, que se estenderá até o dia 12 de setembro, foi tomada em resposta ao aumento do risco de incêndios florestais na região. Durante esse período, as equipes da fundação estarão focadas em ações de prevenção e no combate a incêndios, além de realizar monitoramento das áreas afetadas. Além do fechamento das unidades, o governo paulista declarou situação de emergência em 45 municípios que enfrentaram queimadas entre os dias 4 e 24 de agosto. Essa declaração de emergência terá validade de 180 dias e visa facilitar a mobilização de recursos e esforços para lidar com a crise ambiental. A medida é uma resposta direta ao aumento significativo de focos de incêndio no estado.

Um dos principais fatores que têm contribuído para o aumento dos incêndios é a baixa umidade relativa do ar, que tem sido observada nas últimas semanas. Essa condição climática torna as áreas florestais mais suscetíveis a queimadas, exigindo uma atenção redobrada das autoridades. As ações de monitoramento e prevenção são essenciais para minimizar os danos e proteger a biodiversidade local. A Fundação Florestal destaca a importância da colaboração da população para evitar incêndios. A conscientização sobre a preservação ambiental e a adoção de práticas seguras são fundamentais para a proteção das Unidades de Conservação. Com a situação crítica, a mobilização de todos é necessária para garantir a segurança das áreas naturais e a saúde do ecossistema.

