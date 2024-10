São Paulo testa novo produto para combater incêndios

Governo de SP inicia testes com substância que apaga fogo até cinco vezes mais rápido que água

Incêndio controlado na região de São Carlos, no interior paulista



O governo de São Paulo deu início a uma série de testes com um novo produto que promete extinguir incêndios de forma muito mais eficiente do que a água. Essa substância, que é de origem nacional e originalmente utilizada como fertilizante, tem a capacidade de apagar chamas até cinco vezes mais rápido. Além disso, apresenta um efeito retardante, que ajuda a evitar que o fogo volte a se alastrar. Desde maio, o estado enfrenta uma severa seca, resultando em 7.792 queimadas registradas até agora, um número alarmante que representa um aumento de cinco vezes em comparação ao mesmo período do ano anterior. Infelizmente, quatro vidas foram perdidas em decorrência de incêndios florestais neste ano.

Os testes realizados até o momento indicam que o novo produto consegue extinguir o fogo em apenas um minuto e 40 segundos, enquanto a água leva cerca de cinco minutos para cumprir a mesma função. O tenente Maxwell de Souza, da Defesa Civil, destacou que a nova substância potencializa a eficácia da água no combate às chamas. Um dos testes foi realizado em um incêndio real na cidade de Ribeirão Preto, onde os resultados foram considerados satisfatórios. A Defesa Civil acredita que a utilização desse produto pode reduzir em até 60% os custos com aeronaves durante grandes queimadas, o que representa uma economia significativa para as operações de combate ao fogo. O fabricante do produto assegura que ele não apresenta efeitos adversos para as plantas, o solo ou as águas naturais, além de ser atóxico durante o manuseio. A expectativa é que essa inovação seja aplicada em grandes incêndios que coloquem em risco áreas urbanas e reservas florestais, contribuindo para um combate mais eficaz e seguro.

