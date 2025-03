TSE inicia descarte sustentável de urnas eletrônicas

Cerca de 98% dos materiais serão reaproveitados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início ao processo de descarte de 195.227 urnas eletrônicas do modelo UE 2009, que já ultrapassaram sua vida útil, estimada em cerca de dez anos ou seis eleições. Essa ação faz parte do Plano de Logística Sustentável (PLS) e teve seu começo em agosto do ano anterior. A desmontagem das urnas é um processo cuidadoso que envolve a separação de diversos materiais, como plásticos, metais e placas eletrônicas. Impressionantemente, cerca de 98% dos materiais são reaproveitados. A empresa responsável por essa tarefa é a NGB Recuperação e Comércio de Metais, localizada em Guarulhos, São Paulo, e todo o procedimento está sendo monitorado pelo TSE.

Até o momento, aproximadamente 52% das urnas já foram processadas, resultando em um total de 1.873.940 quilos de materiais, que incluem baterias e outros componentes. Esse trabalho não apenas garante uma destinação adequada para os resíduos, mas também promove práticas de coleta seletiva e redução do consumo. Desde a sua introdução no Brasil em 1996, as urnas eletrônicas têm sido uma parte fundamental do processo eleitoral. O descarte responsável dessas urnas é um passo importante para assegurar que os materiais sejam reciclados e reutilizados, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

