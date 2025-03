Dinamarca reage à declaração de Trump sobre compra da Groenlândia: ‘Não vai acontecer’

Ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, descarta possibilidade de venda do território aos EUA e reforça soberania da ilha e da decisão dos groenlandeses

Nesta quarta-feira (5), o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, refutou as afirmações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu a possibilidade de os EUA tomarem a Groenlândia. Poulsen enfatizou que a decisão sobre o futuro da ilha deve ser tomada pelos próprios groenlandeses, destacando a autonomia do território dinamarquês.

A Groenlândia, que é rica em recursos minerais e petróleo, ocupa uma posição estratégica no Ártico. Apesar de ser um território dinamarquês, a ilha possui um governo autônomo que tem buscado fortalecer sua independência. Recentemente, o parlamento groenlandês aprovou novas legislações para proteger suas eleições de possíveis interferências externas.

Durante um discurso no Congresso, Trump reiterou sua visão de que os Estados Unidos deveriam assumir a Groenlândia, argumentando que isso seria benéfico para a segurança global. Ele afirmou que o país estaria preparado para acolher os groenlandeses, o que gerou reações negativas em Copenhague e Nuuk.

As eleições parlamentares na Groenlândia estão marcadas para o dia 11 de março. Em um esforço para garantir a integridade do processo eleitoral, o governo local implementou uma lei que proíbe doações anônimas ou provenientes do exterior, visando evitar qualquer tipo de influência externa nas votações.

