Uniforme brasileiro destaca moda e sustentabilidade nas Olimpíadas de Paris

Roupas usadas pelos atletas são elogiadas pelo uso de materiais reciclados; destacando a cultura e a moda do país

Alexandre Loureiro/COB A produção dos uniformes incorporou práticas sustentáveis



Um canal de televisão francês destacou o uniforme dos atletas brasileiros como um dos 20 mais atraentes das Olimpíadas de Paris. A jaqueta jeans, em particular, recebeu menção especial, refletindo a tradição do Brasil na produção desse tipo de vestuário. A emissora ressaltou que a escolha do uniforme não apenas celebra a indústria nacional, mas também incorpora tecidos reciclados, alinhando-se a práticas sustentáveis. Além da jaqueta, o CNews fez questão de mencionar as icônicas sandálias Havaianas, que também fazem parte do traje dos competidores. A combinação desses elementos não só representa a cultura brasileira, mas também a qualidade e a inovação presentes na moda do país. A escolha do uniforme reflete um compromisso com a estética e a funcionalidade.

O design do uniforme foi desenvolvido pela rede de varejo Riachuelo, que se uniu a artesãs do Rio Grande do Norte para criar peças que valorizam o trabalho manual. Essa colaboração entre a marca e as bordadeiras locais não apenas enriquece o visual do uniforme, mas também promove a cultura e a tradição do artesanato brasileiro. A inclusão de materiais reciclados no uniforme é um passo importante em direção à sustentabilidade, um tema cada vez mais relevante nas discussões sobre moda e eventos esportivos. Com essa iniciativa, o Brasil não apenas se destaca nas competições, mas também se posiciona como um exemplo de responsabilidade ambiental no cenário global.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA