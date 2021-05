Amazon anuncia loja de compras internacionais com frente grátis a cliente no Brasil

Nova sessão vai reunir itens que são tendência de compra entre brasileiros com prazo de entrega reduzido em mais de 40%

REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo Todos os produtos da sessão terão o valor já convertido de dólar para reais



A Amazon anunciou nesta terça-feira, 11, uma loja de compras internacionais no Brasil. A nova sessão reune itens que são tendência de compra entre brasileiros com prazo de entrega reduzido em mais de 40% comparado com outras modalidades de envio internacional disponíveis na plataforma. Os consumidores poderão utilizar os meios de pagamento disponíveis no Brasil, como boleto e cartão de crédito com parcelamento em até dez vezes. Além disso, todos os produtos terão o valor já convertido de dólar para reais. Os clientes Prime terão frete grátis em produtos com o selo Prime. “Nosso foco é tornar as fronteiras imperceptíveis para nossos clientes, proporcionando aos consumidores brasileiros uma experiência positiva de compra internacional com ampla seleção de produtos, maior velocidade de entrega e forma de pagamento facilitada”, explica Tiago Abel, líder de operações de varejo da Amazon Brasil.

A sessão agrupa uma dezenas de categorias de produtos, como Casa, Cozinha, Esportes e Aventura, Livros, Música, Eletrônicos, Informática, Pet Shop, Beleza, Moda e Relógios. Entre as marcas de destaque estão Oxo, KitchenAid, Razer, Corsair, Revlon, Timex e FURminator. A Amazon conta com oito Centros de Distribuição localizados em São Paulo (Cajamar), Pernambuco (Cabo de Santo Agostinho), Minas Gerais (Betim), Distrito Federal (Santa Maria) e Rio Grande do Sul (Nova Santa Rita). “Conforme a Amazon constrói uma rede de infraestrutura robusta, a empresa estará mais perto dos clientes do que nunca, o que ajuda a garantir entregas rápidas”, diz Abel. Alguns itens podem ser entregues em menos de 24 horas após a compra.