Após críticas, Musk aumenta limite de leitura em contas não verificadas no Twitter

Usuários poderão ler até 1.000 posts por dia na plataforma, ou seja, 400 a mais do que o limite divulgado inicialmente neste sábado, 1º

Twitter/Divulgação Elon Musk aumenta limite de leitura no Twitter



O dono do Twitter, Elon Musk, anunciou uma mudança no limite temporário de leitura na rede social. Após críticas de internautas, ele confirmou que os usuários não verificados poderão ler até 1.000 posts por dia na plataforma, ou seja, 400 a mais do que o limite divulgado neste sábado, 1º. De acordo com o bilionário, os limites estão sendo colocados para fazer com que a plataforma consiga “lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema”. A mudança do limite não ocorreu apenas para usuários não verificados, mas também para contas verificadas e para contas novas não verificadas. Segundo o Twitter, usuários verificados poderão ler 10 mil tweets por dia (4 mil a mais do que anunciado anteriormente); leitura de 1.000 posts por dia para contas não verificadas; e a leitura de 500 tweets por dia (200 a mais) para contas novas não verificadas. Ao atingir o limite, a plataforma exibirá uma mensagem pedindo para que os usuários aguardem e tentem novamente, mas não detalha as causas do erro. O aviso é semelhante com um bloqueio temporário quando a plataforma identifica excessos de uma conta.