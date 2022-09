Apple anuncia iPhone 14 com novas cores e câmera mais sensível à luz

Lentes dos novos dispositivos terão uma sensibilidade sobre a iluminação até 50% maior do que o modelo anterior; usuário poderá escolher entre aparelhos preto, prata, azul, roxo e vermelho

Reprodução/Apple Novos iPhone 14 serão disponibilizados neste mês; clientes poderão realizar a pré-reserva à partir desta sexta



A Apple anunciou nesta quarta-feira, 7, sua nova linha de celulares – o iPhone 14 – divididos em quatro modelos. A versão de entrada, Plus, Pro e Pro Max com diferencial sobre o tamanho da tela dos aparelhos que vão de 6,1 polegadas – 15,5 centímetros – até 6,7 polegadas – 17 cm. A gigante norte-americana também informou os preços das versões divulgadas ao público, sendo à partir de US$ 799 (ou R$ 4.194 na cotação atual) até US$ 1.099 (ou R$ 5.768). Para aqueles que desejam encomendar o seu novo aparelho telefônico, é possível realizar a pré-venda dos aparelhos a partir dessa sexta-feira, 9. Os celulares começarão a ser entregues no dia 16 de setembro, com exceção do iPhone 14 Plus, que chegará apenas no dia 7 de outubro. O grande diferencial será a câmera, que terá uma sensibilidade à luz até 50% maior do que a edição anterior do iPhone, além de um recurso chamado de ‘Active Mode’ que promete realizar a estabilização óptica e capturar imagens com menos tremidos.

Outra grande promessa é a possibilidade de reportar ocorrências ou localização sem que o celular esteja conectado a uma rede de telefonia ou à internet. Apenas apontando o celular a um satélite, será possível enviar sinais de comunicação para que outros aparelhos recebam as informações. Este recurso estará disponível apenas no Canadá e nos Estados Unidos, com gratuidade pelos próximos dois anos. As cores disponibilizadas pela Apple serão preto, prata, azul, roxo e vermelho. Todos os aparelhos serão equipados com o mesmo chip A15 Bionic, já presentes na versão anterior e lançada no ano passado. Quem optar pelo modelo Pro e Pro Max, também irá ter um aparelho com um recorte da câmera frontal mais discreto, com um trecho em formato de pílula.