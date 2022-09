Justiça nega liberdade a quadrilha que roubou R$ 725 milhões em obras de arte

Golpe incluiu a venda de pinturas de artistas renomados como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti

Reprodução/Jovem Pan News Acervo de idosa incluía obras de pintores renomados, como Tarsila do Amaral



O Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou alvará de soltura aos integrantes da quadrilha envolvida em um golpe de cerca de R$ 725 milhões de reais contra Genevieve Boghici, de 83 anos, que é viúva de um marchand e colecionador de obras de arte. A mulher foi enganada pela própria filha, Sabine Boghici, em um golpe que incluiu o roubo e venda de obras de artistas renomados, como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, além da venda de joias e realização de transferências bancárias. As investigações apontam que esquema para extorquir a vítima, que envolvia ao menos outras três pessoas, teve início em janeiro de 2020, quando a senhora, foi abordada por uma suposta vidente que previu que sua filha morreria em breve. Genevieve foi convencida a passar por uma espécie de tratamento espiritual, que na verdade era um esquema arquitetado por sua filha. Enquanto a senhora era mantida em cárcere privado e impedida de se comunicar com a família, várias obras de arte foram desviadas ao longo dos últimos dois anos pelos integrantes da quadrilha. Dois dos quadros foram vendidos a um museu um Buenos Aires, na Argentina, e agora a Polícia Civil tenta, junto com o Itamaraty, resgatar esses bens. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu também a continuidade da prisão de Sabine Boghici, já que o prazo para que ela permaneça presa vence no final desta semana.