Apple reajusta preços dos produtos vendidos no Brasil e encarece iPhone

Preços dos aparelhos celulares nas versões 11 e 12 foram mantidos; versão 13 Pro Max com 1 Terabyte de memória encareceu R$ 527 e a variação máxima dos itens foi de 6%

Reprodução/ Apple Apple reajustou os valores cobrados pela venda de seus iPhones; oscilação foi de 6% nos aparelhos celulares



A Apple realizou um reajuste na sua tabela de preços dos itens comercializados no Brasil nesta quinta-feira, 11, e encareceu algumas versões do iPhone, laptops e tablets. No total, a variação máxima foi de 6% entre os eletrônicos. Nas linhas dos telefones, apenas as versões 11 e 12 permaneceram com seus valores de R$ 4.999 e R$ 6.499, respectivamente. O iPhone 12 Mini registou aumento de R$ 194 a R$ 245 – a depender da configuração escolhida. Em relação aos iPads, o maior aumento registrado também foi de 6% em seus valores totais sendo a versão Air com Wi-Fi e 64 Gb de memória a que mais oscilou em seus valores e foi de R$ 6.697 para R$ 7.099 – um aumento de R$ 402. Já os MacBook’s registraram uma oscilação positiva de até 5,52% e a versão Air com chip M1 (256 GB) será comercializada por R$ 11.599.

Confira abaixo a atualização nos preços cobrados pela Apple no Brasil:

iPhone SE

iPhone SE de 3ª geração (64 GB): de R$ 4.199 para R$ 4.299 (aumento de R$ 100)

iPhone SE de 3ª geração (128 GB): de R$ 4.699 para R$ 4.799 (aumento de R$ 100)

iPhone SE de 3ª geração (256 GB): de R$ 5.699 para R$ 5.799 (aumento de R$ 100)

iPhone 12

iPhone 12 mini (64 GB): de R$ 5.505 para R$ 5.699 (aumento de R$ 194)

iPhone 12 mini (128 GB): de R$ 5.988 para R$ 6.199 (aumento de R$ 211)

iPhone 12 mini (256 GB): de R$ 6.954 para R$ 7.199 (aumento de R$ 245)

iPhone 13

iPhone 13 mini (128 GB): de R$ 6.374 a R$ 6.599R$ (aumento de R$ 225)

iPhone 13 mini (256 GB): de R$ 7.340 para R$ 7.599 (aumento de R$ 259)

iPhone 13 mini (512 GB): de R$ 9.272 para R$ 9.599 (aumento de R$ 327)

iPhone 13 Pro (128 GB): de R$ 9.176 para R$ 9.499 (aumento de R$ 323)

iPhone 13 Pro (256 GB): de R$ 10.142 para R$ 10.499 (aumento de R$ 357)

iPhone 13 Pro (512 GB): de R$ 12.074 para R$ 12.499 (aumento de R$ 425)

iPhone 13 Pro (1 TB): de R$ 14.006 para R$ 14.499 (aumento de R$ 493)

iPhone 13 Pro Max (128 GB): de R$ 10.142 para R$ 10.499 (aumento de R$ 357)

iPhone 13 Pro Max (256 GB): de R$ 11.108 para R$ 11.499 (aumento de R$ 391)

iPhone 13 Pro Max (512 GB): de R$ 13.040 para R$ 13.499 (aumento de R$ 459)

iPhone 13 Pro Max (1 TB): de R$ 14.972 para R$ 15.499 (aumento de R$ 527)