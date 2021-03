Banco Central autoriza transferências e pagamentos via WhatsApp

BC acredita que medida vai criar ‘novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamento’

Transferências e pagamentos via WhatsApp são permitidos pelo Banco Central



Nesta terça-feira, 30, o Banco Central do Brasil autorizou o funcionamento de transferências e pagamentos via WhatsApp. De acordo com a instituição, o Facebook Pagamentos do Brasil Ltda. está autorizado a fazer pagamentos na modalidade ‘Iniciador de Transações de Pagamentos’ no aplicativo. Sendo assim, as autorizações permitem que os usuários possam realizar as transferências de recursos entre si. O Banco Central também concedeu as modalidades de transferência, de depósito e pré-pago para Visa e Mastercard neste mesmo fim. As autorizações, no entanto, não incluem os pleitos da Visa e da Mastercard para funcionamento dos arranjos de compra vinculados ao Programa Facebook Pay, que seguem em análise no BC. A ideia da instituição é abrir “novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamento”, de acordo com nota divulgada para a imprensa.