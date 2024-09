Cadeirada de Datena em Marçal repercute no Bluesky e faz plataforma chegar a 10 milhões de usuários

Brasileiros são maioria na plataforma que desde a sua criação apresentou uma dificuldade para ter crescimento

Divulgação/Bluesky Bluesky vira alternativa para o Twitter



A rede social Bluesky, que tem sido uma alternativa dos brasileiros após o bloquei do Twitter no Brasil, chegou a 10 milhões de usuários, anunciou a empresa no último domingo (15). “Se você está lendo isso, você é um dos primeiro 10 milhões de usuários do Bluesky”, postou a empresa em sua conta oficial. A mensagem estava em inglês e português. Os brasileiros são maioria na plataforma que desde a sua criação apresentou uma dificuldade para ter crescimento. Em apenas três dias, o Bluesky alcançou os mesmos dois milhões de novos usuários, marcando um crescimento de 400%. No domingo (15) após o candidato do PSDB, José Luiz Datena, agredir o candidato do PRTB, Pablo Marçal, com uma cadeira durante o debate na, TV Cultura, a rede social teve o seu maior pico de engajamento, com milhares de análises, comentários e memes sobre a confusão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp