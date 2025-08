Christian Tadeu é eleito presidente da Softex Nacional e fortalece protagonismo do setor de TI

Atual presidente da Confederação Assesspro, empresário assume comando da entidade que lidera políticas públicas para o software nacional

Arquivo Pessoal Christian Tadeu de Souza Santos assumiu a presidência da Softex Nacional



Do Distrito Federal ao centro das decisões tecnológicas do país, o empresário Christian Tadeu de Souza Santos acaba de assumir a presidência da Softex Nacional, instituição responsável por promover a excelência e a competitividade do software brasileiro. A eleição, realizada nesta terça-feira (5), em Brasília, foi decidida por unanimidade e reforça o protagonismo do brasiliense na formulação de políticas públicas para o setor de tecnologia da informação. Christian já preside a Confederação Assespro, a mais antiga e representativa entidade do setor no Brasil. Agora, com a liderança da Softex, consolida-se como uma das principais vozes estratégicas da TI brasileira, somando articulação política, experiência institucional e presença nos grandes fóruns de decisão nacional.

A trajetória de Christian Tadeu inclui duas décadas de atuação no setor de TI. Empresário desde 2003, dirige a Easy Informatic Ltda, sediada em Brasília. Foi presidente da Assespro-DF por dois mandatos, antes de ser eleito, também por unanimidade, presidente da Federação Assespro, em 2022, substituindo o pernambucano Italo Nogueira. Na sua atuação política, acumula cargos como membro da Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação da CNC e diretor da Câmara Temática de TIC da Fecomércio-DF, o que reforça seu trânsito tanto no setor privado quanto em esferas governamentais.

Criada há 28 anos, a Softex Nacional é referência na construção de políticas públicas para o setor de tecnologia e inovação. Com atuação descentralizada, sua rede reúne associações empresariais, institutos de pesquisa e incubadoras espalhadas por 13 estados e o Distrito Federal, formando uma malha estratégica de inovação. A entidade lidera programas de capacitação, empreendedorismo, internacionalização de empresas e apoio à transformação digital, atuando diretamente na elaboração de políticas que impactam o desenvolvimento do setor de software em todo o PAÍS.

Entre seus membros mais ativos, destacam-se os núcleos de Campinas e Pernambuco, responsáveis por articular ecossistemas locais com mais de 400 empresas cada, além de projetos de impacto nacional em qualidade, inovação e acesso a mercados internacionais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Integração com o Conselhão e as decisões de Estado

A chegada de Christian Tadeu à presidência da Softex coincide com seu ingresso recente no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, órgão consultivo da Presidência da República. Designado por decreto presidencial, ele passa a representar o setor de tecnologia e inovação em um dos mais importantes colegiados do governo federal. A atuação conjunta em ambas as instituições — Softex e Assespro, além do Conselhão — posiciona Christian como articulador-chave em temas como inteligência artificial, economia 4.0, transformação digital e soberania tecnológica.

Sob a nova presidência, a Softex Nacional deve alinhar ainda mais sua agenda às necessidades do mercado e da política pública. A próxima reunião do Conselho de Administração da entidade já está marcada para as próximas semanas, ocasião em que serão debatidas prioridades para os próximos anos, com foco em: