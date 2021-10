Clientes relatam problemas com aplicativo do Nubank

Maioria dos usuários não está conseguindo realizar o pagamento de contas; empresa afirma ter identificado uma oscilação no pagamento de boltos

Clientes do Nubank relataram por outras redes sociais nesta segunda-feira, 4, instabilidade no aplicativo do banco. De acordo com o site Down Detector, que monitora ocorrências adversas nas plataformas digitais ao redor do mundo, as primeiras notificações começaram por volta das 10h da manhã. O pico ocorreu às 13h00. “Relatos de usuários indicam potenciais problemas com Nubank”, diz o monitorador. A maioria dos usuários não está conseguindo realizar o pagamento de contas (76%). Outros 12% dizem ter problemas para utilizar o mobile banking, enquanto 11% citam dificuldades para realizar o login no aplicativo móvel.

Nas redes sociais, clientes relatam que a função de pagamento de boleto não está disponível. “Identificamos uma oscilação nos pagamentos de boletos, mas estamos trabalhando para que isso seja resolvido”, diz o Nubank. “Se o pagamento constar como ‘Pendente’ no histórico da conta, é só aguardar. Caso não tenha conseguido concluir o pagamento, aguarde e tente mais tarde”, orienta o banco. Além do aplicativo do Nubank, redes sociais como Whatsapp, Instagram e Facebook estão fora do ar desde 12h desta segunda.

Confira relatos de clientes:

Alô @nubank tô tentando pagar um boleto pelo app e não está disponível a função, o que está acontecendo?? pic.twitter.com/Qao5mbcvUd — thaís ou carol (@thaiscaroldss) October 4, 2021

eu encomendei remédio na farmácia, agr o remédio chegou e eu n tenho como pagar pq o nubank n ta funcionando. farmácia vai achar q eu roubei 🤡 — nicole✨ (@niicadams) October 4, 2021

eu tô em agonia querendo pagar a faculdade e a nubank fora do ar — fleabag🐝 (@aziwley) October 4, 2021