Com moderação de discurso de ódio, aplicativo Parler voltará para loja da Apple

Três meses após ser banido, o aplicativo Parler irá retornar à App Store, loja de aplicativos para iPhones e iPads. O retorno do aplicativo só será concretizado quando a ferramenta for atualizada e corrigir problemas como vazamento de dados dos usuários e moderação de conteúdos que contenham discurso de ódio. A informação foi confirmada pelo congressista republicano Ken Buck, que publicou uma carta da Apple explicando as políticas da marca que foram violadas pelo aplicativo e que causaram a remoção do Parler da App Store. Segundo Buck, o banimento significa uma tentativa de censura da população, e o retorno do aplicativo representa uma “grande vitória para a liberdade de expressão”. Apesar de ter tido sua volta confirmada, o Parler não informou ou deu detalhes sobre quais modificações foram feitas.

On March 31, @SenMikeLee and I sent a letter demanding answers about why Apple removed Parler from the App Store.

🚨Today, we received a response: Parler will be reinstated on the App Store. Huge win for free speech. pic.twitter.com/FQBDSSSFGk

— Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) April 19, 2021