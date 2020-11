WhatsApp cria novo recurso de mensagens temporárias; saiba como ativar

Conteúdo será apagado automaticamente após sete dias; nos grupos, somente os administradores têm esse controle

Mensagens temporárias desaparecerão mesmo que o usuário não abra o aplicativo durante sete dias



O WhatsApp anunciou que, a partir desta segunda-feira, 9, um novo recurso será incorporado ao aplicativo: a possibilidade do envio de mensagens temporárias que desaparecerão após sete dias. Nas conversas individuais, ambos os participantes podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Já nos grupos, somente os administradores têm esse controle. Segundo comunicado da empresa, a intenção é que “as conversas no WhatsApp sejam similares às conversas que temos pessoalmente”, por isso, foi criada uma “maneira prática para apagar automaticamente as mensagens que não precisam ser guardadas para sempre”.

A configuração mais recente abrange todas as mensagens de uma conversa, mas aquelas que foram enviadas ou recebidas antes dessa ativação não serão afetadas. As mensagens temporárias desaparecerão mesmo que o usuário não abra o aplicativo durante sete dias. Contudo, pode ser que a pré-visualização seja exibida nas notificações. Além disso, se uma mensagem temporária é encaminhada para uma conversa em que esse recurso está desativado, essa mensagem não desaparecerá da conversa para onde foi encaminhada. As mensagens temporárias serão incluídas ao backup, e os usuários pode encaminhá-las ou tirar capturas das telas para salvá-las antes que elas desapareçam.

Como ativar as mensagens temporárias no Android e iPhone

Abra uma conversa no WhatsApp; Toque no nome do contato; Toque em Mensagens temporárias; Se solicitado, toque em CONTINUAR. Selecione Ativadas.

Como ativar as mensagens temporárias no KaiOs