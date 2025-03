Companhia chinesa Baidu lança dois modelos gratuitos de IA

Ernie 4.5 ‘supera’ o modelo americano GPT-4.5 da OpenAI em ‘vários testes de referência’, enquanto Ernie X1 apresenta ‘maiores capacidades de compreensão, planejamento, reflexão e evolução’, disse a empresa

A Baidu anunciou dois novos modelos de inteligência artificial (IA), um chamado X1, com desempenho similar ao da DeepSeek, mas com custo menor, e outro básico, Ernie 4.5. Ernie 4.5 “supera” o modelo americano GPT-4.5 da OpenAI em “vários testes de referência”, enquanto Ernie X1 apresenta “maiores capacidades em termos de compreensão, planejamento, reflexão e evolução”, afirmou a Baidu em uma mensagem na rede social WeChat. As duas ferramentas gratuitas estão disponíveis através do chatbot da Baidu, Ernie Bot.

Seguindo o exemplo da DeepSeek, a Baidu também anunciou que seus modelos de IA se tornarão código aberto a partir de 30 de junho. A Baidu foi uma das primeiras empresas chinesas a implementar uma plataforma de IA generativa em 2023, mas os chatbots de empresas rivais, como ByteDance, proprietária do TikTok, ou Moonshot AI, saturaram o mercado. A DeepSeek mudou o panorama da IA com o lançamento em janeiro de um modelo que aspira ser tão eficiente quanto o ChatGPT, mas por um custo muito menor.

