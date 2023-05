Elon Musk anuncia Linda Yaccarino como nova CEO do Twitter

De acordo com empresário, a executiva cuidará das operações de negócios enquanto ele focará em design de produtos e novas tecnologias

D Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Em seu Linkedin, Linda afirma que reformulou o negócio de publicidade da NBCUniversal e estabeleceu novos padrões no mercado



Nesta sexta-feira, 12, Elon Musk anunciou a contratação da executiva Linda Yaccarino como nova presidente do Twitter. No dia anterior, o empresário já havia divulgado que deixaria o comando da redes sociais e que havia contrato uma mulher para exercer a função, mas sem revelar sua identidade. Linda já foi presidente da NBCUniversal e possui décadas de experiência em marketing, operações e distribuição de conteúdo em larga escala. “Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Linda Yaccarino como a nova CEO do Twitter! @LindaYacc focará principalmente em operações de negócios, enquanto eu me concentro em design de produtos e novas tecnologias. Ansioso para trabalhar com Linda para transformar esta plataforma em X, o aplicativo de tudo”, escreveu. Musk ainda havia informado que a previsão é de que Linda comece em cerca de seis semanas.

A saída do empresário do cargo já era aguardada desde o final do ano passado. Em dezembro de 2022, ele anunciou que sairia do posto assim que encontrasse alguém “tolo o suficiente para assumir o cargo”. Nos seis meses em que ficou à frente da empresa, o bilionário promoveu algumas mudanças profundas, como a demissão de aproximadamente 80% dos funcionários. Além disso, o selo azul para verificar perfis de celebridades, políticos, atletas e jornalistas também passou por uma reformulação. Agora, é preciso pagar mensalmente R$ 42 para ter o selo azul, via Twitter Blue.