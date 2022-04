Elon Musk propõe comprar 100% das ações do Twitter por US$ 43 bilhões

Fundador da Tesla defende que a rede social se transforme em uma empresa de capital fechado; empresário afirmou que, caso a oferta não seja aceita, irá reconsiderar sua posição como acionista

Patrick Pleul/AFP Elon Musk é o acionista majoritário do Twitter



O bilionário fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, fez nesta quinta-feira, 14, uma proposta de US$ 43 bilhões pela compra de todas as ações do Twitter. Atualmente o maior acionista da plataforma, Musk defende que a rede social se transforme em uma empresa de capital fechado. Atualmente, o Twitter tem capital aberto, ou seja, com ações disponíveis para compra e venda na Bolsa de Valores. “Investi no Twitter porque acredito em seu potencial de ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo, e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento. No entanto, desde que fiz meu investimento, agora percebo que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social em sua forma atual”, disse o bilionário em carta direcionada ao presidente do conselho, Bret Taylor. Musk acrescentou que essa é sua oferta final e que, se não for aceita, ele irá “reconsiderar sua posição como acionista da rede”. Em sua proposta, o fundador da Tesla ofereceu US$ 54,20 por ação em dinheiro. São 800.641.166 ações ordinárias, o que totaliza cerca de US$ 43 bilhões. O bilionário Musk anunciou a compra de 9,2% no capital do Twitter no início de abril. No dia 11, o empresário decidiu não integrar o conselho de administração da empresa.