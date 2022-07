Elon Musk recua em acordo bilionário e desiste de comprar o Twitter

Segundo o empresário, a rede social violou parte das cláusulas previamente estabelecidas; acordo de aquisição havia sido assinado em abril e estipulava uma transação de US$ 44 bilhões

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 Elon Musk havia assinado um acordo para compra do Twitter em abril deste ano, numa transação de US$ 44 bilhões



O empresário Elon Musk deseja encerrar o acordo de compra do Twitter. Em documento entregue à rede social, o bilionário expressa seu desejo de desistência do acordo de US$ 44 bilhões para a aquisição da empresa. A justificativa dada por Musk é a de que o Twitter violou “materialmente” múltiplas cláusulas estabelecidas em contrato e que é possível que a plataforma tenha um número maior de bots e contas de spam do que o anunciado publicamente. “Por quase dois meses, Musk buscou os dados e informações necessários para fazer uma avaliação independente da prevalência de contas falsas ou spam na plataforma”, explica Musk em carta publicada nesta sexta. “Esta informação é fundamental para o desempenho financeiro e comercial do Twitter e é necessária para consumar as transações contempladas pelo Acordo de Fusão e o Twitter falhou ou se recusou a fornecer essas informações”, pontua.

