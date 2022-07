Conservadores começam disputa pela sucessão de Boris Johnson

Um dia após a renúncia de Boris Johnson do cargo de primeiro-ministro, começaram a aparecer os nomes para substituí-lo, entre eles o do ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, de 42 anos, e um dos primeiros a se demitirem depois que Johnson nomeou Chris Pincher, acusado de assédio sexual, para um cargo importante. O anúncio da candidatura foi realizado em sua conta no Twitter. “Estou concorrendo para ser o novo líder do Partido Conservador e seu primeiro-ministro”, escreveu Sunak. “Vamos restaurar a confiança, reconstruir a economia e reunificar o país”, acrescentou. Segundo os especialistas ouvidos pela Jovem Pan, o próximo premiê terá pela frente duas tarefas difícil: encarar problemas financeiros e falta de credibilidade do Partido Conservador. Além de Sunak, mais seis nomes: Ben Wallace, ministro da Defesa, Penny Mordaunt, Ex-ministra da Defesa e atual secretária de Estado do Comércio Exterior, Jeremy Hunt, Ex-ministro de Relações Exteriores e Saúde, Liz Truss, ministra das Relações Exteriores, Sajid Javid, ministro da Saúde, e Priti Patel, ministra do Interior, estão entres os prováveis para assumir o antigo cargo de Johnson, que permanece no poder até que um novo primeiro-ministro seja eleito.

