Emoji de ‘carinha derretendo’ é eleito o mais representativo de 2023

O emoji de “carinha derretendo” foi eleito como mais representativo de 2023. O título foi dado nesta segunda-feira, 17, quando é comemorado o Dia Mundial do Emoji, durante a premiação World Emoji Awards. O emoji conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo ao derrotar o ícone de “coração rosa” na final. Em 2022, a decisão foi contra o emoji “segurando lágrimas”. De acordo com a premiação, o vencedor é usado para “falar sobre calor extremo e metaforicamente para momentos embaraçosos, como vergonha, pavor ou sensação de opressão”. Por sua vez, o “coração rosa” foi eleito melhor novo emoji de 2023. Além dos finalistas, outros 14 emojis estiveram na disputa, incluindo a bandeira da Ucrânia, a caveira, o fogo e uma estátua da Ilha de Páscoa.

It's time for the #Most2023Emoji FINAL! ✨🎉

Which of these two emoji do you feel best sum up the year so far? The 🫠 melting face emoji, or the 🩷 pink heart?

Place your 🗳️ vote and help crown our 2023 winner! 👑

— World Emoji Awards 🗳🌍🏆 (@EmojiAwards) July 16, 2023