‘Todo mundo merece progredir na vida’, diz Haddad sobre programa Desenrola Brasil

Estimativa é de que R$ 50 bilhões sejam renegociados na primeira etapa do programa e que 1,5 milhão de pessoas fiquem com nome limpo com perdão de débitos até R$ 100

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro citou benefícios do nome limpo para famílias brasileiras



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou nesta segunda-feira, 17, o lançamento do programa de renegociamento de dívidas do governo federal, Desenrola Brasil. O economista ressaltou as possibilidades que a renegociação poderão trazer para famílias brasileiras. “Crédito novo, vida nova. O Desenrola começa hoje e foi feito pra quem quer limpar seu nome na praça. De nome limpo dá pra conseguir crédito, financiar uma geladeira nova, fazer o contrato do aluguel, pegar um empréstimo. Todo mundo merece progredir na vida”, escreveu nas redes sociais.

O Ministério da Fazenda estima que R$ 50 bilhões sejam renegociados na primeira etapa do programa. A iniciativa começou nesta segunda-feira e irá perdoar dívidas de até R$ 100. Com isso, cerca de 1,5 milhão de pessoas ficarão com nome limpo. Além disso, famílias que recebam até 2 salários mínimos poderão resolver pendências financeiras de até R$ 5 mil. Também serão renegociadas dívidas de pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil. A estimativa é de que cerca de 30 milhões de pessoas possam participar do programa. Grande bancos que atuam no país já confirmaram que irão participar e contar com incentivos oferecidos pelo governo.