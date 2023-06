Empiricus lança bootcamp de inteligência artificial com foco em negócios; veja como participar

Segundo os organizadores, a ideia é que os participantes aprendam a introduzir as ferramentas de AI em suas empresas e atividades do dia a dia logo no início

Freepik Bootcamp da Empiricus terá a duração de um ano



Com o propósito de ajudar quem deseja dominar ferramentas de inteligência artificial para alavancar negócios ou mesmo a própria carreira, o grupo Empiricus está lançando o primeiro bootcamp de longa duração sobre o tema no Brasil. Ele terá a duração de um ano e, segundo a empresa referência em educação no mercado financeiro, poderá beneficiar até mesmo pessoas que não entendem muito sobre a tecnologia ainda. Ao final, todos os participantes deverão estar aptos para extrair o máximo de ferramentas como ChatGPT, Midjourney ou qualquer outra que venha a surgir nesse período. Abaixo explicamos a proposta.

Não é aula: entenda a metodologia adotada pela Empiricus

Se você está acostumado com aquele método passivo em que um professor transmite o conteúdo e a única responsabilidade do aluno é anotá-lo, saiba que não é isso que você vai encontrar no bootcamp da Empiricus. Como inteligência artificial é uma disciplina que ainda está se desenvolvendo, os responsáveis pelo projeto seguirão uma abordagem responsiva e com foco nos participantes Então, o conteúdo será montado conforme a evolução do tema no mundo e com base no interesse geral da turma. “Não tem sentido apresentar um curso com grade horária pronta em que a pessoa vê aulas gravadas e ganha um diploma depois. Nossa proposta é criar uma comunidade para discutir mensalmente o tema, compartilhar ferramentas e trocar ideias sobre aplicações nos respectivos trabalhos. Tudo guiado por um especialista”, afirmam os organizadores do bootcamp.

Clique aqui para participar do bootcamp de inteligência artificial promovido pela Empiricus

Imersão 360 graus em AI: aprenda tudo o que é necessário para começar a alavancar seu negócio

Como nem todos os participantes chegarão com o mesmo nível de conhecimento, o primeiro passo do bootcamp será “deixar todos na mesma página”. Para isso, será realizada uma imersão nos principais temas que regem as inteligências artificiais atualmente.

Veja a programação abaixo:

1° encontro: AI: o que é? – com Jonatas Souza, analista de TI da Empiricus e colunista de tecnologia do Seu Dinheiro

2° encontro: AI: como usar? – com Raul Magno, CEO da startup de inteligência artificial Cognitivo

3° encontro: AI: como ganhar dinheiro? – com Richard Camargo e Enzo Pacheco, analistas da Empiricus especializados em empresas de tecnologia.

4° encontro: AI: como dominar essa tecnologia?

Clique aqui para participar da imersão 360 graus em AI

4 primeiros encontros gratuitos: veja como participar

Se você se interessou pela possibilidade de colocar a inteligência artificial para trabalhar para o seu negócio ou carreira, pode começar agora mesmo: a Empiricus disponibilizou esses quatro primeiros encontros de forma gratuita. Mesmo que você tenha perdido os primeiros, eles foram gravados e ficam disponíveis até o quarto. Assim, os interessados podem testar se o formato do bootcamp se adequa ao que eles estão buscando e ainda aprender tudo o que é necessário para ingressar nesse universo. Ao final, os participantes ainda recebem um certificado assinado pela Empiricus.

QUERO PARTICIPAR DOS 4 PRIMEIROS ENCONTROS GRATUITOS