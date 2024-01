Estudo do MIT revela que substituição de empregos por IA ainda não é economicamente viável

Pesquisa concluiu que apenas 23% dos trabalhadores poderiam ser efetivamente substituídos; relação custo-benefício da visão computacional é mais favorável em setores como varejo, transporte e armazenamento

Adoção da IA em diversos setores tem se acelerado, especialmente após o sucesso do ChatGPT



A substituição de empregos pela inteligência artificial ainda não é economicamente viável na maioria dos casos, de acordo com um estudo realizado pelo MIT. Os pesquisadores analisaram a atratividade do custo de automatizar várias tarefas nos Estados Unidos, com foco em empregos que utilizam visão computacional, como professores e avaliadores de imóveis. O estudo concluiu que apenas 23% dos trabalhadores poderiam ser efetivamente substituídos pela IA. Isso ocorre porque a instalação e operação de sistemas de IA para reconhecimento visual são caras, tornando o trabalho realizado por humanos mais econômico em muitos casos. No entanto, a adoção da IA em diversos setores tem se acelerado, especialmente após o sucesso do ChatGPT, da OpenAI, e outras ferramentas generativas. Apesar disso, os temores sobre o impacto nos empregos persistem. O estudo do MIT revelou que a relação custo-benefício da visão computacional é mais favorável em setores como varejo, transporte e armazenamento. Além disso, a saúde também é um contexto viável para a implementação da IA. Os pesquisadores sugerem que a oferta de assinaturas de “AI as a service” poderia expandir ainda mais os usos e torná-los mais viáveis.

O estudo foi financiado pelo Laboratório de IA MIT-IBM Watson e utilizou pesquisas online para coletar dados sobre cerca de 1.000 tarefas assistidas por computação visual em 800 ocupações. Atualmente, apenas 3% dessas tarefas podem ser automatizadas de maneira economicamente viável. No entanto, os pesquisadores acreditam que esse número poderia chegar a 40% até 2030, caso os custos de dados diminuam e a precisão da IA melhore. A sofisticação de chatbots como o ChatGPT e o Bard do Google tem reacendido a preocupação sobre a substituição de empregos pela IA. O FMI alertou que quase 40% dos empregos no mundo seriam afetados e ressaltou a importância de equilibrar o potencial da inteligência artificial com as consequências negativas. No Fórum Econômico Mundial em Davos, a substituição da força de trabalho foi um dos principais temas de discussão. Um estudo de caso analisado no artigo do MIT mostrou que a implementação de câmeras e um sistema de IA em uma padaria hipotética ainda não é economicamente viável, devido aos altos custos dessa atualização tecnológica.