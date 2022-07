Google apagará visitas a clínicas de aborto do histórico de localização dos usuários

Anúncio foi feito após a Suprema Corte dos EUA decidir sobre o direito ao aborto

Neofeed Google é primeira empresa de tecnologia a se posicionar sobre o assunto



Após decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a restrição ao aborto, o Google anunciou que irá remover automaticamente o histórico de localização dos usuários quando estes/estas visitarem centros de aborto. O comunicado saiu na sexta-feira pela preocupação de que uma trilha digital possa informar às autoridades sobre as atividades dos cidadãos. A empresa também ressaltou que continuará “a se opor a demandas impróprias ou excessivamente amplas por dados do governo”. A partir das próximas semanas, aqueles que usam o histórico de localização terão os dados excluídos logo após a visita. O Google é a primeira empresa de tecnologia a detalhar como lidará com os dados do usuário em resposta às preocupações sobre a decisão do tribunal.