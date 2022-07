Suspeito de atirar contra multidão em desfile de 4 de julho nos EUA é preso

Ataque aconteceu no subúrbio de Chicago e deixou ao menos seis mortos e 24 feridos

EFE/EPA/HIGHLAND PARK POLICE DEPARTMENT Robert E. 'Bobby' Crimo III foi identificado pela polícia de Highland Park



A polícia de Chicago, nos Estados Unidos, conseguiu prender o suspeito de atirar contra pessoas durante um desfile de 4 de julho em Highland Park, subúrbio da cidade, nesta segunda-feira, 4. De acordo com a mídia local, a prisão foi feita “sem incidentes” depois do homem de 22 anos ser visto dirigindo em uma rodovia. Horas antes a polícia tinha divulgado o modelo do carro do suspeito, a placa e o jovem foi identificado como Robert E. ‘Bobby’ Crimo III. Ao menos seis pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas no ataque. O porta-voz da Força Tarefa de Crimes Graves do Condado de Lake, Christopher Covelli, disse em coletiva que acredita ter apenas um atirador. O atirador se escondeu em um telhado e usando um “rifle de alta potência” disparou contra a multidão. O presidente Joe Biden disse durante o dia que estava “chocado com a violência armada sem sentido que mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste Dia da Independência”. Nos últimos meses, o debate contra a posse de arma tem se intensificado nos EUA por diversos massacres.

