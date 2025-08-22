Jovem Pan > Notícias > Tecnologia > Google disponibilizará IA Gemini para agências do governo dos EUA

Google disponibilizará IA Gemini para agências do governo dos EUA

Iniciativa faz parte do pacote Gemini for Government, que inclui serviços de IA e computação em nuvem voltados para acelerar a modernização digital das agências federais, conforme informou a Administração de Serviços Gerais (GSA)

  • Por Jovem Pan
  • 22/08/2025 00h00
Divulgação gemini Ferramentas de inteligência artificial (IA) Gemini, do Google

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (21) que passará a contar com as ferramentas de inteligência artificial (IA) Gemini, do Google, praticamente sem custo. A iniciativa faz parte do pacote Gemini for Government, que inclui serviços de IA e computação em nuvem voltados para acelerar a modernização digital das agências federais, conforme informou a Administração de Serviços Gerais (GSA). “O Gemini for Government garante às agências federais acesso ao nosso ecossistema completo de inovação em inteligência artificial, ajudando-as a cumprir suas missões com mais eficiência”, declarou o CEO do Google, Sundar Pichai.

Entre os recursos oferecidos estão ferramentas para criação de vídeos, imagens e ideias, além de agentes digitais capazes de executar tarefas complexas de forma autônoma. De acordo com a GSA, o custo para as agências será inferior a US$ 1 (cerca de R$ 5,48), valor estabelecido com base em um acordo anterior que já previa o fornecimento do Google Workspace ao governo com grandes descontos. A medida surge pouco depois de a OpenAI, concorrente do Google, anunciar que permitirá ao governo norte-americano usar, por um ano, uma versão empresarial do ChatGPT ao preço simbólico de US$ 1.

“Dar aos servidores públicos acesso a soluções de IA poderosas e seguras é uma forma de ajudá-los a resolver problemas para a população de maneira mais ágil”, afirmou a OpenAI ao divulgar a parceria no início do mês. Na mesma linha, também foi revelado que o Departamento de Defesa dos EUA firmou um contrato de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) com a OpenAI. O objetivo é aplicar a IA generativa em atividades administrativas do Exército, como aprimorar o atendimento médico aos militares, além de fortalecer operações de defesa cibernética.

*Com informações da AFP

