Google disponibilizará IA Gemini para agências do governo dos EUA

Divulgação Ferramentas de inteligência artificial (IA) Gemini, do Google



O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (21) que passará a contar com as ferramentas de inteligência artificial (IA) Gemini, do Google, praticamente sem custo. A iniciativa faz parte do pacote Gemini for Government, que inclui serviços de IA e computação em nuvem voltados para acelerar a modernização digital das agências federais, conforme informou a Administração de Serviços Gerais (GSA). “O Gemini for Government garante às agências federais acesso ao nosso ecossistema completo de inovação em inteligência artificial, ajudando-as a cumprir suas missões com mais eficiência”, declarou o CEO do Google, Sundar Pichai.

Entre os recursos oferecidos estão ferramentas para criação de vídeos, imagens e ideias, além de agentes digitais capazes de executar tarefas complexas de forma autônoma. De acordo com a GSA, o custo para as agências será inferior a US$ 1 (cerca de R$ 5,48), valor estabelecido com base em um acordo anterior que já previa o fornecimento do Google Workspace ao governo com grandes descontos. A medida surge pouco depois de a OpenAI, concorrente do Google, anunciar que permitirá ao governo norte-americano usar, por um ano, uma versão empresarial do ChatGPT ao preço simbólico de US$ 1.

“Dar aos servidores públicos acesso a soluções de IA poderosas e seguras é uma forma de ajudá-los a resolver problemas para a população de maneira mais ágil”, afirmou a OpenAI ao divulgar a parceria no início do mês. Na mesma linha, também foi revelado que o Departamento de Defesa dos EUA firmou um contrato de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) com a OpenAI. O objetivo é aplicar a IA generativa em atividades administrativas do Exército, como aprimorar o atendimento médico aos militares, além de fortalecer operações de defesa cibernética.

*Com informações da AFP