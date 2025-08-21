Trump diz que patrulhará as ruas de Washington com tropas da Guarda Nacional nesta quinta

Políticos republicanos afirmam que Washington, cidade majoritariamente democrata, está cheia de delinquentes e pessoas em situação de rua e enfrenta uma má gestão financeira

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Washington (Estados Unidos), 08/05/2025.- O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula para a mídia do telhado da Ala Oeste da Casa Branca, em Washington, D.C., EUA, 5 de agosto de 2025. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL



O presidente dos EUA, Donald Trump, patrulhará, nesta quinta-feira (21), as ruas de Washington com a polícia e as tropas da Guarda Nacional que enviou para a capital americana. “Vou sair hoje à noite, acredito, com a polícia e, claro, o Exército… Vamos fazer um trabalho”, disse Trump, nesta quinta, a um apresentador do canal de notícias de direita Newsmax. O presidente republicano enviou centenas de membros da Guarda Nacional na semana passada para o que ele descreve como uma ofensiva ao crime na capital, governada pelos democratas.

Trump falou um dia depois de seu vice-presidente, JD Vance, ser recebido com vaias e gritos de “Libertem DC!” – em referência ao Distrito de Columbia, o distrito federal que inclui Washington – durante seu encontro com as tropas mobilizadas na cidade. A Guarda Nacional de Washington D.C. mobilizou 800 homens para a missão, enquanto os estados republicanos de Ohio, Luisiana, Mississippi, Carolina do Sul, Tennessee e Virgínia Ocidental enviaram, no total, outros 1.200.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Políticos republicanos afirmam que Washington, cidade majoritariamente democrata, está cheia de delinquentes e pessoas em situação de rua e enfrenta uma má gestão financeira. No entanto, os dados da polícia de Washington mostram quedas significativas nos crimes violentos entre 2023 e 2024, após um aumento repentino depois da pandemia. Além de enviar tropas às ruas, Trump quer tomar o controle total do departamento de polícia de Washington, tentando marginalizar sua liderança. O envio de tropas à capital ocorre depois que o presidente enviou em junho a Guarda Nacional e a Infantaria da Marinha para sufocar os protestos em Los Angeles, Califórnia, provocados por causa das operações migratórias.

*Com informações da AFP