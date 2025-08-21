Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que patrulhará as ruas de Washington com tropas da Guarda Nacional nesta quinta

Trump diz que patrulhará as ruas de Washington com tropas da Guarda Nacional nesta quinta

Políticos republicanos afirmam que Washington, cidade majoritariamente democrata, está cheia de delinquentes e pessoas em situação de rua e enfrenta uma má gestão financeira

  • Por Jovem Pan
  • 21/08/2025 18h06
EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Donald Trump Washington (Estados Unidos), 08/05/2025.- O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula para a mídia do telhado da Ala Oeste da Casa Branca, em Washington, D.C., EUA, 5 de agosto de 2025. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

O presidente dos EUA, Donald Trump, patrulhará, nesta quinta-feira (21), as ruas de Washington com a polícia e as tropas da Guarda Nacional que enviou para a capital americana. “Vou sair hoje à noite, acredito, com a polícia e, claro, o Exército… Vamos fazer um trabalho”, disse Trump, nesta quinta, a um apresentador do canal de notícias de direita Newsmax. O presidente republicano enviou centenas de membros da Guarda Nacional na semana passada para o que ele descreve como uma ofensiva ao crime na capital, governada pelos democratas.

Trump falou um dia depois de seu vice-presidente, JD Vance, ser recebido com vaias e gritos de “Libertem DC!” – em referência ao Distrito de Columbia, o distrito federal que inclui Washington – durante seu encontro com as tropas mobilizadas na cidade. A Guarda Nacional de Washington D.C. mobilizou 800 homens para a missão, enquanto os estados republicanos de Ohio, Luisiana, Mississippi, Carolina do Sul, Tennessee e Virgínia Ocidental enviaram, no total, outros 1.200.

Políticos republicanos afirmam que Washington, cidade majoritariamente democrata, está cheia de delinquentes e pessoas em situação de rua e enfrenta uma má gestão financeira. No entanto, os dados da polícia de Washington mostram quedas significativas nos crimes violentos entre 2023 e 2024, após um aumento repentino depois da pandemia. Além de enviar tropas às ruas, Trump quer tomar o controle total do departamento de polícia de Washington, tentando marginalizar sua liderança. O envio de tropas à capital ocorre depois que o presidente enviou em junho a Guarda Nacional e a Infantaria da Marinha para sufocar os protestos em Los Angeles, Califórnia, provocados por causa das operações migratórias.

*Com informações da AFP

