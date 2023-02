Google lança novos recursos com uso de inteligência artificial no Brasil; Live Indoor View chega a SP

Primeiras funcionalidades serão aplicadas nos aplicativos de busca, tradução e localização em mapas, com funções já disponíveis no Brasil

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Algumas funções estão m fase de teste enquanto outras já estão disponíveis



Nesta quarta-feira, 8, o Google anunciou uma série de novidades que utilizam inteligência artificial para seus serviços. Inicialmente, as funcionalidades serão usadas nos aplicativos de busca, tradução e localização em mapas. Os novos recursos fora apresentados em evento global realizado em Paris. A partir de hoje, já está disponível a utilização do Multisearch, experiência que combina imagem e texto no aplicativo de busca. A proposta é utilizar a função Lens, no aplicativo do Google, fazer uma pergunte sobre uma foto ou uma captura de tela. Além disso, o Google também adicionou ao recurso de Multisearch a possibilidade de pesquisar localmente. É possível tirar uma foto com a função Lens e adicionar o “perto de mim” na pesquisa para encontrar no restaurante ou loja mais próxima. De acordo com a empresa, o objetivo é conectar as pessoas às informações do mundo, fazendo pesquisas usando câmera ou fotos, diretamente na barra de busca.

A companhia ainda implementou mudanças no recurso Maps para torná-los mais interativo e intuitivo. Entre as novidades, estão atualizações para visualização imersiva e Live View, além de novos recursos para motoristas de veículos elétricos e pessoas que se locomovem por bicicleta ou transporte público. A visualização imersiva funde bilhões de imagens de Street View e panoramas aéreos para criar um modelo digital. Já com a funcionalidade do Live Indoor View, é possível apontar a câmera do celular dentro dos locais para encontrar lojas, caixas eletrônicos e restaurantes. O recurso inclui 1.000 novos aeroportos, estações de trem e shoppings em cidades ao redor do mundo, cidades ao redor do mundo, incluindo Londres, Paris, Berlim e São Paulo nos próximos meses.

Outra novidade é a de que será possível seguir a viagem com a visualização resumida da rota ou direto da tela de bloqueio. Já para os carros elétricos, a plataforma anuncia que nos próximos meses será possível visualizar os postos de recarga direto na Busca e no Maps. Para o serviço de tradução, o Google anunciou mudanças no design, traduções mais abrangentes e contextuais para palavras únicas, frases curtas e expressões com vários significados. A função estará disponível em inglês, francês, alemão, japonês e espanhol nas próximas semanas e será expandido para mais idiomas nos próximos meses.