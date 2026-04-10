Instagram muda formato para vender mais que o TikTok

Nova ferramenta permite que criadores de conteúdo e empresas marquem até 30 produtos diretamente em seus Reels

Solen Feyissa/Unsplash Meta anunciou o lançamento do Instagram Shop em 22 países, incluindo o Brasil



A Meta anunciou o lançamento do Instagram Shop em 22 países, incluindo o Brasil. A novidade, revelada em um evento em Las Vegas, marca a entrada definitiva da rede social na disputa pelo promissor mercado de social commerce (comércio nas redes sociais), hoje liderado globalmente pelo TikTok.

A estratégia do Instagram, no entanto, difere da adotada por seu principal concorrente. Enquanto o TikTok Shop atua como um marketplace nativo — onde o usuário realiza todo o processo de compra, do cadastro ao pagamento, sem sair do aplicativo —, o Instagram optou por um modelo de ecossistema.

Como funciona o Instagram Shop?

A nova ferramenta permite que criadores de conteúdo e empresas marquem até 30 produtos diretamente em seus Reels. Ao clicar no item, o usuário é redirecionado para marketplaces parceiros, como Amazon e Shopee, para concluir a transação.

De acordo com Daniel Arcoverde, CEO da Netshow.me, esse movimento foca no mercado de afiliados e busca reduzir a fricção entre a influência digital e a conversão em venda. “O Instagram já gera a influência; o que faltava era o trilho que conecta essa influência à conversão”, explica o especialista. A plataforma também utiliza Inteligência Artificial para resumir avaliações de produtos e auxiliar na decisão de compra.