Portugal faz alerta sobre ataque cibernético global: ‘Mira contas do WhatsApp’

Serviço português afirmou que os responsáveis possuem diversos métodos de atuação para conseguir que os usuários compartilhem dados sensíveis

Freepik Ataque cibernético global, patrocinada por um Estado estrangeiro não identificado, mira Whatsapp de políticos



O Serviço de Informações de Segurança (SIS) de Portugal alertou nesta quarta-feira (11) que está em andamento um ataque cibernético global, patrocinada por um Estado estrangeiro não identificado, segundo comunicado em seu site. A campanha teria como objetivo obter acesso às contas de WhatsApp e Signal de governantes, diplomatas, militares e outros responsáveis com acesso à informação confidencial de Portugal e países aliados.

O serviço português afirmou que os responsáveis possuem diversos métodos de atuação para conseguir que os usuários compartilhem dados sensíveis, como senhas, e acessam as conversas individuais, em grupo, pastas compartilhadas ou até mesmo lançam novas campanhas de phishing para invadir outros contatos.

Segundo o governo português, o ataque não significa que o WhatsApp ou o Signal tenham sido comprometidos ou estejam vulneráveis, mas que os hackers exploram usuários “menos precavidos” e que confiam nas ferramentas como meios seguros de comunicação. O alerta teve como objetivo preparar a população para identificar e responder aos ataques.

