Jack Dorsey deixa cargo de presidente-executivo do Twitter

Empresário disse que é ‘limitador’ uma companhia ser liderada por seus próprios fundadores

Reprodução/Facebook/ Jack Dorsey Jack Dorsey é presidente-executivo do Twitter há 16 anos



Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, anunciou nesta segunda-feira, 29, que vai deixar o cargo de presidente-executivo da rede social após 16 anos. Ele divulgou uma carta em que é “limitador” uma companhia ser liderada por seus próprios fundadores e informou que Parag Agrawal, diretor de tecnologia do Twitter, vai assumir seu lugar. “Eu quero que todos vocês saibam que essa foi uma decisão minha. Foi difícil para mim, é claro. Eu amo muito esse trabalho, essa empresa e todos vocês”, disse Dorsey na carta divulgada aos funcionários. “Estou muito triste, mas muito feliz. Não há muitas companhias que chegam a esse nível. E não há muitos fundadores que escolhem a empresa em vez de seu próprio ego. Eu sei que vamos provar que essa foi a jogada certa”, completou. Dorsey já havia deixado o cargo uma vez, em 2008, quando foi afastado por acionistas. Ele voltou em 2015. O empresário está entre as 200 pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de R$ 11,7 bilhões, segundo a revista Forbes.