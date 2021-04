LG encerra produção de telefones a nível global em 2021

A empresa afirma que o mercado de telefonia móvel é incrivelmente competitivo e que o encerramento permitirá o crescimento de outras áreas da companhia

Reprodução/LG Ainda não há detalhes sobre o funcionamento da fábrica da LG em Taubaté onde os smartphones da marca são produzidos no Brasil



A LG Electronics Inc. (LG) anunciou, na noite de domingo, 5, em Seul, capital da Coreia do Sul, o encerramento da produção de telefones até julho de 2021. Segundo comunicado da empresa, a decisão foi aprovada por seu conselho administrativo. Desde 2015, o negócio global de celulares da LG sofreu uma perda operacional de 4,1 bilhões de dólares até o final de 2020. Foram 23 trimestres consecutivos de prejuízo. “A decisão estratégica da LG de sair do setor de telefonia móvel, incrivelmente competitivo, permitirá à empresa concentrar recursos em outras áreas de crescimento, como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial e soluções business-to-business, bem como plataformas e serviços”, diz a LG.

A empresa afirma que fornecerá suporte de serviços e atualizações de software para clientes de produtos móveis por um período que varia de acordo com a região. Os detalhes relacionados ao emprego também serão determinados em nível local. Ainda não há detalhes sobre o funcionamento da fábrica da LG em Taubaté, interior de São Paulo, onde os smartphones da marca são produzidos no Brasil. A empresa espera que a desaceleração do negócio de telefonia móvel seja concluída até 31 de julho.