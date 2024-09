LinkedIn ativa recurso de coleta de dados para treinamento de IA sem autorização dos usuários

Para aqueles que desejam desativar essa autorização, rede social oferece um link específico ou a possibilidade de ajustar as configurações de privacidade diretamente na plataforma

A plataforma LinkedIn, pertencente à Microsoft, implementou um novo recurso que permite a coleta de dados de seus usuários no Brasil com o objetivo de treinar sua inteligência artificial generativa. Para aqueles que não desejam que suas informações sejam utilizadas para esse fim, é necessário desativar uma autorização que, por padrão, já está ativada. O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) manifestou sua insatisfação com essa prática, alegando que o LinkedIn está utilizando dados sem o consentimento adequado, uma situação que se assemelha a ações recentes de outras grandes empresas de tecnologia. A Meta, por exemplo, enfrentou investigações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) devido a denúncias sobre a coleta de dados para o treinamento de suas IAs.

Até o dia 18 de setembro, a política de privacidade do LinkedIn não fazia menção ao uso de dados para o treinamento de sua inteligência artificial generativa. Essa mudança foi realizada sem qualquer aviso prévio aos usuários, o que gerou preocupação. O Idec ressalta que a opção “Usar meus dados para treinar modelos de IA para criar conteúdos” está habilitada automaticamente. Para aqueles que desejam desativar essa autorização, o LinkedIn oferece um link específico ou a possibilidade de ajustar as configurações de privacidade diretamente na plataforma.

Até o fechamento desta matéria, a ANPD não havia se pronunciado sobre a possibilidade de investigar a nova prática do LinkedIn. Em resposta às críticas, o LinkedIn afirmou que revisou suas políticas de privacidade e que os usuários têm a opção de desativar o uso de seus dados para o treinamento de suas tecnologias de IA generativa. A rede social enfatizou que suas ferramentas de inteligência artificial têm como objetivo auxiliar os usuários a impulsionar suas carreiras.

