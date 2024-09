Meta anuncia suspensão de anúncios políticos durante eleição após pedido do TSE

Outra medida importante implementada é a exigência de que as plataformas mantenham bibliotecas de anúncios de conteúdo político eleitoral

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP As normas existentes já proíbem a veiculação de anúncios na internet, abrangendo o período de 48 horas antes e 24 horas após a eleição



A Meta comunicou nesta sexta-feira (20) que irá interromper a veiculação de anúncios políticos e eleitorais durante o dia da eleição, além antes e depois do pleito, conforme com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o comunicado, a suspensão abrangerá todos os anúncios relacionados a temas sociais, eleições e política. As normas existentes já proíbem a veiculação de anúncios na internet, abrangendo o período de 48 horas antes e 24 horas após a eleição. Outra medida importante implementada pelo TSE é a exigência de que as plataformas mantenham bibliotecas de anúncios de conteúdo político eleitoral. Essa iniciativa visa aumentar a transparência sobre os financiadores dessas publicações, permitindo que os usuários tenham acesso a informações sobre quem está por trás dos anúncios. Atualmente, a Meta se destaca como a principal fornecedora de serviços de anúncios políticos no Brasil. Outras plataformas como o Google, por exemplo, deixou de permitir anúncios políticos no Brasil em maio deste ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA