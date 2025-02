Musk sugere aumentar salários de congressistas nos EUA em meio aos altos cortes de gastos do governo Trump

Na última quinta-feira (27), o bilionário Elon Musk propôs um aumento salarial para os membros do Congresso dos Estados Unidos e para altos funcionários do governo, visando combater a corrupção. A sugestão foi divulgada na plataforma X e surge em um contexto de demissões em massa de servidores públicos, promovidas pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que foi criado durante a administração de Donald Trump e está sob a liderança de Musk.

It might make sense to increase compensation for Congress and senior government employees to reduce the forcing function for corruption, as the latter might be as much as 1000 times more expensive to the public

— Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2025