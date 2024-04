Rede social X diz ao STF que perfis bloqueados driblaram regras e se aproveitaram de falhas técnicas

Alerta foi enviado pelo escritório de advocacia que representa a rede social Brasil em resposta a um pedido de esclarecimentos feito pelo ministro Alexandre de Moraes sobre um relatório da Polícia Federal

Kelly Sikkema/Unsplash X enviou explicações ao STF sobre postagens e transmissões de usuários bloqueados



A rede social X (antigo Twitter) comunicou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que os perfis bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes estão tentando contornar as ordens de bloqueio e as regras da plataforma. O alerta foi enviado em uma manifestação do escritório de advocacia que representa o X no Brasil, em resposta a um pedido de esclarecimentos feito por Moraes sobre um relatório da Polícia Federal. De acordo com a plataforma, os usuários estão conseguindo driblar as medidas de bloqueio e segurança, incluindo o jornalista Allan dos Santos. A plataforma afirmou que os acessos a contas de outros investigados foram resultado de falhas técnicas e não configuram descumprimento das ordens do Supremo.

No relatório da Polícia Federal, foram mencionadas postagens e transmissões feitas por usuários investigados no inquérito sobre milícias digitais que residem nos Estados Unidos. A PF constatou que os investigados continuam realizando transmissões e postagens fora do Brasil, com ataques ao ministro e disseminando informações falsas. A rede social X destacou que os usuários estão desrespeitando as determinações do STF ao conseguirem acessar suas contas mesmo estando bloqueados. O escritório de advocacia que representa a plataforma no Brasil ressaltou a gravidade da situação e a necessidade de medidas mais eficazes para coibir tais práticas.