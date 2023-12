Rockstar Games divulga primeiro trailer de GTA 6; assista

De acordo com a desenvolvedora, o jogo será lançado em 2025, mas sem data especificada; jogo é um dos mais aguardados dos últimos anos

Reprodução/Rockstar Games Primeiras imagens de GTA 6 foram divulgadas nesta segunda-feira, 4



A Rockstar Games divulgou na noite desta segunda-feira, 4, o primeiro trailer do Grand Theft Auto 6 (GTA 6), um dos games mais aguardados dos últimos anos. De acordo com a desenvolvedora, o jogo será lançado em 2025. A data não foi especificada, bem como em quais plataforma o game estará disponível. A divulgação ocorreu horas depois do trailer vazar na internet. A Rockstar confirmou as imagens e publicou o vídeo no Youtube. A divulgação estava prevista para acontecer às 11h (no horário de Brasília) desta terça-feira, 5. O novo jogo da franquia terá dois protagonistas: a latina Lucia e o companheiro dela, cujo nome será Jason. Ambos são ex-presidiários e tentam construir uma nova vida na cidade fictícia de Vice-City, que é inspirada em Miami, nos Estados Unidos. A cidade, inclusive, teve um jogo próprio, o GTA: Vice City, de 2002. O vídeo mostra os personagens em diferentes cenários da cidade. As cenas foram bastante elogiadas e tirou fôlego dos internautas no X, antigo Twitter. “Não tem jeito, os caras são diferenciados mesmo, Rockstar vai ditar a nova geração”, disse um dos fãs da franquia. ” Isso tá bizarro de lindo. Parece que vai ser uma aula de mundo aberto”, comentou outro internauta. Veja o vídeo abaixo:

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

Confira as reações do público após a divulgação do trailer:

