Servidor do Google fica fora do ar e Gmail, Youtube e outros serviços sofrem instabilidades

O servidor do Google ficou fora do ar na manhã desta segunda-feira, 14. Instabilidades afetam usuários de todo o mundo, que relatam dificuldades para acessar os principais serviços oferecidos pela empresa, como Gmail, Google Drive, Google Classroom, que tem sido muito utilizado por escolas durante o período de aulas remotas e até mesmo o Youtube. No Twitter, internautas relatam as instabilidades, sendo que o assunto um dos mais comentados no país – e do mundo.

Segundo Carlos Aros, especialista em tecnologia da Jovem Pan, o “erro 500”, que é um erro no servidor, aparece quando os usuários fazem requisições aos serviços das plataformas Google. Até o momento, não há uma notificação oficial da empresa sobre o caso e, com isso, os usuários aguardam resolução. À Jovem Pan, a assessoria da Google no Brasil informou que, até o momento, não há um posicionamento sobre as causas do problema. No entanto, a empresa divulgou um dashboard para monitoramento. Segundo o acompanhamento oferecido pela empresa, os principais serviços oferecidos pela marca já foram restabelecidos para “a maioria dos usuários afetados”. Confira o status de cada serviço clicando aqui.