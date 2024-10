Sistema iOS 18 já está disponível e traz atualização na sincronização de contatos e no app de fotos

Dados recentes sugerem que o compartilhamento de contatos diminuiu consideravelmente desde a implementação do novo sistema

A Apple revelou recentemente o iOS 18, que introduz alterações significativas na funcionalidade de “sincronização de contatos”. Esse recurso permite que os usuários compartilhem suas listas de contatos com diferentes aplicativos. Essa mudança pode ter um impacto negativo no surgimento de novos aplicativos sociais, dificultando a conexão rápida entre os usuários, um fator que foi essencial para o sucesso de redes como Instagram e WhatsApp. Desenvolvedores estão preocupados com as implicações dessas alterações. Nikita Bier, um dos profissionais da área, comentou que as novas diretrizes podem fazer com que novos aplicativos sociais sejam considerados “mortos na chegada”. Em contrapartida, a Apple argumenta que essas modificações têm como objetivo principal aumentar a privacidade dos usuários, permitindo que eles decidam quais contatos desejam compartilhar, em vez de disponibilizar toda a lista.

Apesar da defesa da Apple, dados recentes sugerem que o compartilhamento de contatos diminuiu consideravelmente desde a implementação do iOS 18. Essa queda pode prejudicar a capacidade de novos aplicativos sociais de se firmarem no mercado, uma vez que a conexão rápida com amigos é crucial para o sucesso inicial dessas plataformas. Outro ponto a ser destacado é que as novas regras não se aplicam aos serviços da própria Apple, como o iMessage. Isso levanta questões sobre a possibilidade de competição desleal no setor. A expectativa é que, com essas mudanças, aplicativos sociais que dependem de conexões entre amigos enfrentem desafios, enquanto plataformas que não necessitam desse tipo de interação, como o TikTok, possam se beneficiar dessa nova configuração.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA