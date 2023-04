Spotify fica fora do ar e recebe milhares de reclamações dos usuários

Streaming apresentou problemas no início da manhã desta quarta-feira, 19; site de monitoramento recebeu mais de 18 mil notificações relacionadas à funcionalidade da plataforma

Tobias Schwarz / AFP Spotify conta com mais de 489 milhões usuários em todo o mundo



Na manhã desta quarta-feira, 19, usuários da plataforma de streaming Spotify relataram instabilidade no uso do aplicativo. O site de monitoramento de falhas online Downdetecter contabilizou 717 reclamações envolvendo a funcionalidade da plataforma. Já nos Estados Unidos, o número de notificações da má funcionalidade passou dos 18 mil. Os problemas começaram por volta de 9h, mas foram estabilizados cerca de duas horas depois. Os usuários apontaram dificuldades para se conectar ao streaming e problemas no website. O assunto chegou a se tornar uma dos mais falados do Twitter no Brasil, com diversas pessoas reclamando das falhas da plataforma. O Spotify se pronunciou nas redes sociais afirmando que estava investigando a situação. Por volta das 10h, o streaming escreveu “tudo parece muito melhor agora! Dê um grito para @SpotifyCares se ainda precisar de ajuda”. Contudo, os comentários ainda mostravam insatisfação de quem usa o serviço.