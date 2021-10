Transição energética: Entenda como a transformação digital deve ajudar na busca por um mundo mais sustentável

Dinâmica do mercado demonstra que as empresas precisam urgentemente de soluções inovadoras neste cenário em que o modelo dependente de combustíveis fósseis se torna defasado

American Public Power Association/Unsplash O aumento expressivo do consumo estimado para os próximos anos potencializa a demanda pela produção de energia limpa



O mercado de energia no Brasil se caracteriza como um ecossistema múltiplo, bastante complexo e dinâmico, com diversas variáveis interferindo em seu funcionamento. Em um momento que exige cada vez mais competitividade e busca incessante por sustentabilidade, é imprescindível que as empresas acelerem a sua jornada de transformação digital para uma atuação cada vez mais ágil, bem alinhada e responsável. Hoje, é evidente que a energia representa um componente fundamental para o crescimento econômico. Elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 indica a necessidade de investimentos de R$ 2,7 trilhões no setor de energia para os próximos dez anos, sendo R$ 2,3 trilhões relacionados a petróleo, gás natural e biocombustíveis, e R$ 365 bilhões a geração e transmissão de energia elétrica.

O aumento expressivo do consumo estimado para os próximos anos potencializa a demanda pela produção de energia limpa e amplia as oportunidades no setor. Simultaneamente, explicita os desafios para reduzir custos das múltiplas modalidades de geração, além da necessidade de viabilizar alternativas mais sustentáveis. Segundo o documento Balanço Energético Nacional 2020, também da EPE, o Brasil fechou 2019 com 83% de participação de fontes renováveis em sua matriz elétrica, além de ter reduzido a geração de energia por meio de derivados de petróleo. A principal fonte utilizada no país é a da geração hídrica, sendo que houve o crescimento na geração eólica, por biomassa e fotovoltaica. Com uma matriz energética três vezes mais sustentável que a média global, o Brasil deve aproveitar essa oportunidade com a sua abundância de recursos competitivos. Enquanto 46,1% da energia produzida no país para os mais diversos fins comerciais e residenciais é gerada com fontes renováveis, o nível mundial está em apenas 14,2%.

Energia Para Transformação

Diante do contexto de transição energética, com um planejamento para a transformação do modelo dependente de combustíveis fósseis para o de geração de energia em um sistema baseado em fontes renováveis, o foco da gestão no mercado energético do Brasil é pelo ganho contínuo de competitividade. A partir de uma perspectiva relacionada ao combate às excessivas mudanças climáticas em escala global e convergência para a preservação dos ecossistemas, a dinâmica do mercado demonstra que as empresas precisam se adaptar de forma rápida e proativa na busca por soluções inovadoras para estabelecimento da multiplicidade das matrizes renováveis e sustentáveis.

A eficiência na gestão energética se estabelece com os investimentos na transformação digital. A digitalização precisa ser entendida como estratégica pelas organizações porque a tecnologia é fator determinante para a consolidação de soluções avançadas, flexíveis e ágeis. Diante desse cenário, as empresas não podem mais abrir mão de contar com uma plataforma robusta e segura para gerenciar todos os seus recursos e operações de forma alinhada e responsiva. Apostar em um parceiro de tecnologia que acelere a jornada de transformação digital é fundamental para que a empresa se torne cada dia mais competitiva e em conformidade com o momento do mercado global de energia. A definição pela solução a ser adotada deve partir das reais necessidades da empresa, com uma proposta que seja abrangente e entregue, com agilidade, os recursos que levem a organização a atuar no máximo do seu potencial e a deixe preparada para crescer de forma sustentada, com escalabilidade e segurança.

Plataforma abrangente e multissegmentos

No movimento de expansão dos negócios, a empresa precisa ajustar seus recursos de ERP (sistema integrado de gestão empresarial) para estarem de acordo com as novas necessidades. Em casos de aquisições e incorporações que diversifiquem os ramos de atuação, é fundamental que a plataforma de gerenciamento de recursos do negócio alcance todos os segmentos e empresas que o grupo passar a operar de forma integrada. Nesse ponto, contar com um parceiro de tecnologia que tenha experiência em implementar uma solução multissegmentos é de suma importância para não comprometer as operações e manter a capacidade de faturamento inalterada durante a transição. A partir de um projeto planejado especificamente para a realidade da empresa, as fases da implementação devem ser definidas de acordo com o cenário ideal, seja por módulos ou por empresas. Dessa forma, a integração dos sistemas será mais fluida, minimizando os riscos e facilitando a adoção das melhores práticas.

Empresa Inteligente (inovação e produtividade)

Em um ambiente múltiplo e diversificado, quanto mais bem alinhadas estejam as operações, melhor a performance da empresa. Ao contar com uma solução que entregue uma plataforma completa de tecnologia de negócios, os processos serão otimizados de forma ágil e simplificada. A partir de dados analíticos, é possível contar com insights em tempo real, além de recomendações de melhorias e automações para que as tomadas de decisões sejam muito mais assertivas.

Outra possibilidade para ganho ainda maior de produtividade, com fluxos de processos mais rápidos, é aliar os recursos de inteligência a tecnologias inovadoras de automação de processos robóticos, machine-learning (aprendizagem automática) e inteligência artificial. Com um conjunto de ferramentas, a empresa é capaz de maximizar seus recursos de forma mais flexível e eficiente para impulsionar a inovação em todos os setores.

Transformação digital e sustentabilidade

O setor de energia e combustíveis deve sempre ter como guia a busca pela sustentabilidade, gerando menor impacto e atuando em conformidade com as melhores práticas sustentáveis e marcos regulatórios. Como forma de superar os desafios impostos por essa nova perspectiva, a adoção de uma solução de transformação digital que tenha entre seus recursos ferramentas preparadas para atuar com base nessa premissa é um passo decisivo para as empresas. A escolha por serviços na nuvem em centros de dados eficientes, uso de inteligência artificial para otimização dos processos e da Internet das Coisas (IoT) para monitorar a pegada de carbono são algumas das formas que a digitalização impulsiona a descarbonização nas empresas e auxilia na mitigação dos riscos ao meio ambiente.

